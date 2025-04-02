Источники раскрыли правду о свидании Энистон с Паскалем

По их словам, это связано со свадьбой ее бывшего супруга

Недавняя встреча Дженнифер Энистон с Педро Паскалем носила дружеский характер, однако она была важным посланием для общественности на фоне свадьбы ее бывшего мужа Джастина Теру. В этом уверены источники, близкие к знаменитости.

Сообщается, что 56-летняя актриса была расстроена и ошеломлена известием о свадьбе экс-супруга и тем, что он не предупредил ее о церемонии, несмотря на дружеские отношения. Она не испытывает по этому поводу ревности, но надеялась, что сможет подготовиться к общественному давлению, которое наверняка свалится на нее из-за случившегося.

Именно поэтому Энистон решила устроить сцену с Паскалем в одном из самых известных звездных заведений.

"Джен знает, что, если ее увидят с одним из самых горячих мужчин Голливуда, это прекратит любые разговоры о "бедной Джен" после свадьбы Джастина", – заявили источники.

Некоторые предположили, что отношения между актерами действительно могут выйти за рамки дружбы, поскольку Паскаль является успешным актером, да еще и латиноамериканским романтиком, что могло прийти артистке по вкусу.