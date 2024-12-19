KP: Нагиев заработал на рекламе в России около 100 млн рублей

Артист по-прежнему востребован у заказчиков

Дмитрий Нагиев, отказавшийся от работы на российских телеканалах, от безденежья не страдает – артист получает многомиллионные гонорары за съемки в рекламе. С начала 2024 года ему удалось заработать около 100 млн рублей благодаря участию в рекламных роликов различных компаний, рассказали источники в отрасли.

При этом, несмотря на востребованность, аналитики отмечают – артист давно не является самым топовым для рекламного рынка. Сейчас его постепенно стали вытеснять известные юмористы, которые просят более скромные суммы за свою работу.

"Нагиев уже не является хедлайнером рекламного рынка. Он скорее дорабатывает старые контракты", – говорят агенты.

Теперь вместо телеведущего компании чаще нанимают Гарика Харламова, Павлю Волю и Гарика Мартиросяна, которые берут около 15 млн рублей за съемки.

Эксперты отмечают, что на рекламном рынке сейчас особенно востребованы артисты с кристально чистой репутацией, поскольку к ним доверие народа значительно выше. Однако есть действительно неожиданные случаи. К примеру, Прохор Шаляпин, известный своими скандалами в личной жизни, напротив, столкнулся со второй волной популярности в соцсетях. И поэтому заказчики готовы платить ему солидные суммы за то, что он прорекламирует их товар.

Ранее стало известно о травме Дмитрий Нагиева на спектакле.