Стоянов внезапно ушел со съемок шоу "Один в один" после перепалки

Стоянов внезапно ушел со съемок шоу "Один в один" после перепалки
Юрий Стоянов. Фото: АГН "Москва"
Скандал случился из-за выступления одной из участниц

Актер Юрий Стоянов, который сидит в кресле жюри проекта "Один в один", внезапно ушел со съемок на фоне случившейся перепалки. Все произошло во время обсуждения номера Надежды Ангарской, которая предстала в образе Ареты Франклин. 

Артист похвалил работу исполнительницы, отметив, что ему невероятно понравилось увиденное. Однако с ним не согласился другой судья – Алексей Чумаков, который не нашел особых сходств между Ангарской и легендарной американской певицей. За нее вступился ведущий Николай Басков, который устроил перепалку с членом жюри. Спокойно наблюдать за происходящим Стоянов отказался и спешно встал с кресла.

"Позовете меня, когда закончите, ладно", – сказал актер перед уходом.

При этом четвертый судья, Александр Буйнов, тоже поддержал Ангарскую. Он отметил, что ей удалось своей бешенной энергией поднять весь зал.

В ближайшее время на шоу "Один в один" выберут победителя, поэтому эмоциональный накал там нешуточный. Надежда Ангарская, несмотря на запоминающиеся номера, не занимает лидирующих позиций, однако эксперты допускают, что ситуация может измениться в последний момент.

Ранее Ангарская ответила Стоянову на грубый выпад о лишних килограммах.

Источник: СтарХит

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