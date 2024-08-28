Аллегрова устроила скандал журналистам на "Новой волне"

Знаменитость с самого начала была на взводе

Ирина Аллегрова, которая в последнее время редко появляется на публичных мероприятиях, стала гостьей "Новой волны" в Сочи. На мероприятие артистка не могла не приехать, поскольку ее давно связывают хорошие дружеские и профессиональные отношения с композитором Игорем Крутым.

В первые дни фестиваля артистка категорически отказалась общаться с прессой. На все просьбы журналистов ответить на несколько вопросов или сделать фото она отмахивалась. Во время выхода на сцену знаменитость поздравила Крутого с 70-летием и вместе с ним исполнила песню "Осень". После покинула мероприятие, прокомментировав толпу собравшихся ради ее персоны работников СМИ словами "Кому опять труп покоя не дает?".

На следующие дни, когда праздновали закрытие "Новой волны", на пути к автомобилю Аллегрову снова окружила пресса. Артистка сперва сдерживалась, но в итоге решила устроить им скандал.

"Вот скажите, обязательно мне в лицо светить? Я мало на вас наехала? Я еще хуже сейчас наеду", – выпалила она и села в машину.

Кадры с инцидентом появились в Сети.

Известно, что Аллегрова не любит разговаривать с журналистами и не стесняется показывать свой характер, если ей что-то не нравится. До этого на "Новой волне" ее помощник ударил по объективу камеры одному сотруднику, а артистка, увидев толпу перед своей машиной, заявила, что ее все "затр***ли" (надоели).