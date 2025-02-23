Анджелина Джоли резко высказалась о Дженнифер Энистон

Актриса считает соперницу сплетницей, которая настроила против нее весь Голливуд

Анджелина Джоли пребывает в ужасном разочаровании, что ее возвращение на большие экраны не было настолько триумфальным, насколько она себе представляла. Актриса была уверена, что за роль Марии Каллас ее наверняка номинируют на "Оскар", но кинокритики не увидели для этого достаточно оснований. В своем пролете звезда нашла двух неожиданных виновников – Брэда Питта и Дженнифер Энистон.

Джоли полагала, что за работу в биографической картине про знаменитую оперную диву она наверняка станет обладателем заветной статуэтки. Неудача, уверена артистка, связана с тем, что ее бывший супруг настроил против нее весь Голливуд. И помогала ему в этом экс-супруга Энистон.

"Прошло 20 лет с тех пор, как Анджелина увела Брэда у Джен, но она до сих пор не простила ее. И в индустрии есть много влиятельных людей, которые на ее стороне", – рассказали источники о мнении Джоли.

Актриса уверена, что Энистон распространяет про нее грязные слухи и настраивать против весь шоу-бизнес. Сейчас Анджелина всерьез раздумывает над тем, чтобы навсегда завершить кинокарьеру и покинуть Голливуд, считая, что там удерживаются только двуличные люди.