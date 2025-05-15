Хаматова рассказала, при каком условии могла бы вернуться в Москву

Звезда очень сильно тоскует по родине

Актриса Чулпан Хаматова, покинувшая Россию в 2022 году и обосновавшаяся в Латвии, неожиданно призналась, что по-прежнему тяготится разлукой с родиной. Уже несколько лет знаменитость выступает с резкими заявлением в адрес российских властей, но, как оказалось, лелеет в душе мечту о возвращении.

В интервью для проекта "Георгий за кадром" она рассказала, что иногда чувствует острый приступ тоски, стоит лишь увидеть слово "Москва" на табло аэропорта.

Артистка призналась, что в такие моменты нахлынувшие эмоции дают понять: связь с родным городом не оборвана. Звезда не исключает, что могла бы вернуться, пусть даже ненадолго. Однако считает это слишком рискованным шагом в нынешних обстоятельствах.

Главной преградой она называет не собственные страхи, а "заботу" о семье. Она назвала неожиданное условия возвращения на родину. Беглянка допустила, что давно бы уже прилетела в Москву, если бы у нее не было троих детей. Пока же она остается за границей, хотя, как ясно дала понять, это ее уже не так сильно радует.

К слову, ранее решение Латвии по русским вывело Хаматову из себя.