Хаматова рассказала, при каком условии могла бы вернуться в Москву

Охаявшая Россию Хаматова назвала неожиданное условие возвращения в Москву
Чулпан Хаматова. Фото: АГН "Москва"
Звезда очень сильно тоскует по родине

Актриса Чулпан Хаматова, покинувшая Россию в 2022 году и обосновавшаяся в Латвии, неожиданно призналась, что по-прежнему тяготится разлукой с родиной. Уже несколько лет знаменитость выступает с резкими заявлением в адрес российских властей, но, как оказалось, лелеет в душе мечту о возвращении.

В интервью для проекта "Георгий за кадром" она рассказала, что иногда чувствует острый приступ тоски, стоит лишь увидеть слово "Москва" на табло аэропорта.

Артистка призналась, что в такие моменты нахлынувшие эмоции дают понять: связь с родным городом не оборвана. Звезда не исключает, что могла бы вернуться, пусть даже ненадолго. Однако считает это слишком рискованным шагом в нынешних обстоятельствах.

Главной преградой она называет не собственные страхи, а "заботу" о семье. Она назвала неожиданное условия возвращения на родину. Беглянка допустила, что давно бы уже прилетела в Москву, если бы у нее не было троих детей. Пока же она остается за границей, хотя, как ясно дала понять, это ее уже не так сильно радует.

К слову, ранее решение Латвии по русским вывело Хаматову из себя.

Источник: Шоу "Георгий За Кадром" ✓ Надежный источник
По теме

"Значимый ущерб": на Западе назвали условие нового разрушительного удара по России

Иностранцы все еще рассчитывают подорвать ситуацию в стране

Смена власти и расчленение: раскрыт замысел Запада против России

Иностранные "партнеры" вынашивают коварный план

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей