Ученый нашел причину популярности советских фильмов в Новый год

Ученый нашел причину популярности советских фильмов в Новый год
Кадр "Ирония судьбы, или с Легким паром!", 1975 год
Эксперты рассказали, почему кинокартины до сих пор ежегодно показывают по ТВ

Уже несколько десятилетий советские комедии являются неизменным атрибутом празднования Нового года. Россияне смотрят "Иронию судьбы", "Джентельмены удачи" и "Служебный роман" во время нарезки салатов к праздничному ужину и большинство не представляет, как провести этот период без привычных фильмов. Историк Дмитрий Асташкин объяснил, почему они остаются такими популярными даже спустя долгое время.

По словам ученого, больше всего народ любит картины брежневского периода, поскольку тогда начала развиваться культура смотрения кино. Дополнительно показанное на экране было "приглаженным" и более идеальным, чем в жизни. Это провоцирует у людей идеализирование того периода и появление ностальгии.

"Красивая картинка кажется нам настоящей, возникает искусственно сконструированная тоска – причем даже не у тех поколений, которые застали советский период", – говорит он.

Социолог Юлия Байер утверждает, что также важным компонентом является ощущение общности. Многие цитаты из советских фильмов перешли в народ, и по ним возникает система определения "свой/чужой". В результате это помогает людям объединяться.

Источник: ФедералПресс

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