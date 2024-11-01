Соловьев выгнал с работы журналистку за слова о Курской области

Сотрудница допустила себе излишнюю вольность

Журналист Владимир Соловьев выгнал с работы журналистку Юлию Витязеву, которая заявила, что продвижение украинских войск внутри Курской области является частью "хитрого плана" России. Об этом рассказал блогер Юрий Подоляка.

В минувший четверг журналистка решила обратиться к людям, которые критикуют действия российского командования в регионе.

"Найдут [ли они] в себе силы и смелость признать, что план, в результате которого Зеленскому предоставили уникальную возможность не просто увязнуть, а именно что утонуть в Курской авантюре, был не просто хитрым, но и, что главное, эффективным и оправданным?" – сказала она.

В итоге подобное высказывание спровоцировало скандал. На журналистку набросились военные блогеры, а также представители власти, которым не понравилась точка зрения Витязевой. Ее стали обвинять в обесценивании гибели военных ВС РФ, смертей гражданского населения и разрушений в Курской области. Особое внимание к ней было приковано, поскольку во время работы на телеканале "Звезда" она получила орден "За отвагу".

Подоляка отметил, что за время своей профессиональной карьеры Витязева неоднократно делала "неуклюжие" высказывания, которые были на руку противнику. И ее заявление про Курскую область, по его мнению, было направлено на подрыв общественного доверия к президенту и его решениям.

"Очень хорошо, что многие мои коллеги сразу обратили на это внимание и поставили эту провокаторшу на место", – написал он.

Ранее журналиста Соловьева предупредили об ударе НАТО по его студии.