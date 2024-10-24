Тутта Ларсен сравнила отъезд из России с перерезанием пуповины

"Перерезать пуповину": телеведущая Тутта Ларсен высказалась о бегстве из России
Тутта Ларсен. Кадр: YouTube
Звезда красочно описала свои эмоции

Известная теледива Тутта Ларсен эмоционально высказалась о бегстве из России. Как известно, после зимних событий 2022 года многие знаменитости упорхнули из нашей страны в поисках новой родины. Однако для Ларсен такое развитие событий немыслимо.

Знаменитость откровенно призналась в своей любви к России и заявила, что не представляет свою жизнь за пределами родины. Мысль об эмиграции ей совершенно чужда, несмотря на то, что она много путешествует. Теледива отметила, что для нее уехать из родной страны – это как "перерезать пуповину", что символизирует глубокую связь с родиной и ее культурой.

Звезда, воспитывающая троих детей, подчеркивает важность родной культуры и языка в жизни семьи. Она убеждена, что не может лишить своих наследников этого важного элемента их идентичности. По мнению телеведущей, связь с родиной формирует личность, и отпрыски должны воспитываться там, где родились.

Кроме того, звезда уверена, что она сама не сможет адаптироваться к жизни в другой стране. Она называет Россию своим домом, без которого не сможет "выжить" ни в одной другой точке мира. Признания о любви к родине вызвали отклик среди поклонников, многие из которых поддерживают ее выбор оставаться в России, несмотря на любые трудности.

К слову, ранее сбежавший из России комик раскрыл размер своих доходов.

Источник: Абзац ✓ Надежный источник
По теме

"Путин сожалеет": раскрыто истинное отношение президента РФ к СВО

Лидеру пришлось принимать непростое решение

"Две клешни": генерал ВСУ объявил о катастрофе на передовой

Ситуацию уже не исправить

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей