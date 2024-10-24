Тутта Ларсен сравнила отъезд из России с перерезанием пуповины

Звезда красочно описала свои эмоции

Известная теледива Тутта Ларсен эмоционально высказалась о бегстве из России. Как известно, после зимних событий 2022 года многие знаменитости упорхнули из нашей страны в поисках новой родины. Однако для Ларсен такое развитие событий немыслимо.

Знаменитость откровенно призналась в своей любви к России и заявила, что не представляет свою жизнь за пределами родины. Мысль об эмиграции ей совершенно чужда, несмотря на то, что она много путешествует. Теледива отметила, что для нее уехать из родной страны – это как "перерезать пуповину", что символизирует глубокую связь с родиной и ее культурой.

Звезда, воспитывающая троих детей, подчеркивает важность родной культуры и языка в жизни семьи. Она убеждена, что не может лишить своих наследников этого важного элемента их идентичности. По мнению телеведущей, связь с родиной формирует личность, и отпрыски должны воспитываться там, где родились.

Кроме того, звезда уверена, что она сама не сможет адаптироваться к жизни в другой стране. Она называет Россию своим домом, без которого не сможет "выжить" ни в одной другой точке мира. Признания о любви к родине вызвали отклик среди поклонников, многие из которых поддерживают ее выбор оставаться в России, несмотря на любые трудности.

К слову, ранее сбежавший из России комик раскрыл размер своих доходов.