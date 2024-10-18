Аль Пачино рассказал о полученной в детстве травме

Это событие стало одним из самых страшных за всю жизнь звезды

Легендарный артист Аль Пачино рассказал о неприятной травме, которую он получил в детском возрасте. Инцидент произошел, когда будущему актеру было около 10 лет. По его словам, это одно из самых болезненных и запоминающихся событий в его жизни.



Голливудская легенда вспомнил, как в дождливое утро он решил пройтись по тонкому железному забору. В начале это казалосьмальчишке интересным приключением, он чувствовал себя канатоходцем. Но в конце концов из-за скользкой поверхности мальчик потерял равновесие и упал, ударившись железным прутом прямо между ног. Боль была настолько сильной, что он не мог передвигаться самостоятельно.

На помощь пришел подросток постарше, который подхватил пацана и отнес его домой, где перепуганные родственницы начали оказывать ему помощь.

"Я лежал на кровати, спустив штаны до лодыжек, в то время как три главные женщины в моей жизни – моя мать, моя тетя и моя бабушка – в панике тыкали в мой орган", – с ужасом вспоминает пожилой артист.

К счастью, серьезных физических последствий этот удар не оставил, и здоровье Пачино не пострадало. Однако эмоциональная травма от того случая осталась с ним на долгие годы. Артист признается, что этот инцидент наложил на него отпечаток.

К слову, ранее стало известно о тупой травме живота у представительницы звездной династии Кончаловских.