Уехавший из России комик Романов раскрыл доходы за всю карьеру

Артист похвастался отличными заработками

Популярный юморист Дмитрий Романов, который после известных событий зимы 2022 года принял решение покинуть родное государство и теперь живет за рубежом, рассказал о своих доходах за всю карьеру в юморе. Оказалось, стендап-комику удалось сколотить целое состояние.



По словам артиста, он заработал более двух миллионов долларов благодаря стендап-выступлениям. Эти доходы позволили ему приобрести дорогостоящие машины и недвижимость, а также путешествовать по миру вместе с семьей.

Романов отметил, что за счет своей карьеры смог посетить многие страны, такая роскошная жизнь стала возможной благодаря стабильным заработкам от юмористической деятельности. Кроме того, комик подчеркнул, что за время своей карьеры провел более ста сольных концертов, что говорит о его высокой востребованности.

Перебравшись за границу, Романов продолжает заниматься стендапом, успешно развивая свою карьеру в других странах, он много гастролирует и продолжает обогащаться на хорошем чувстве юмора.

К слову, ранее беглый комик Комиссаренко поднял на смех свои визы в США и Британию.