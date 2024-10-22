Земфира* дала обещание вернуться в Россию

Артистка расчувствовалась на публике

Певица Земфира* продолжает свое европейское турне, радуя поклонников далеко за пределами России. Недавно она выступила в Праге, где обратилась к своим российским фанатам с теплыми словами и даже дала им громкое обещание. Вычеркнутая из российского шоу-бизнеса знаменитость пообещала россиянам встретиться с ними на Родине. Артистка выразила надежду, что рано или поздно она вернется в Россию.



В рамках своих гастролей Земфира* уже посетила несколько стран, включая Грузию, где ее концерт вызвал широкий резонанс. Во время выступления в Тбилиси певица эмоционально вспомнила свою родную Уфу, не сдержала слез и призналась, что скучает по российским землям. В Праге она также не скрывала тоску по дому, но подчеркнула, что верит в свое возвращение. Эти слова вызвали бурную реакцию у зрителей, среди которых было много поклонников из нашей страны.

"Будем ждать, когда встретимся там (в России). А когда-нибудь мы там встретимся", – объявила она.



Земфира* продолжает колесить по европейским государствам, несмотря на сложности, с которыми она сталкивается вдали от родной страны. Артистка приняла решение уехать из России после известных событий зимы 2022 года. Теперь она вынуждена скитаться по Европе и периодически честно заявляет о тоске по родным землям.

К слову, ранее известный шоумен объявил о концерте Земфиры* в России.

*признана иностранным агентом на территории Российской Федерации