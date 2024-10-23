Анджелина Джоли вступила в интимные отношения с рэпером Akala после воздержания

Легендарная актриса сняла многолетний запрет на секс
Анджелина Джоли. Фото: Harald Krichel / wikimedia.org
Звезда славилась своим горячим темпераментом

Анджелина Джоли, похоже, переживает новый этап в личной жизни. Как сообщают близкие актрисы, ее роман с британским рэпером Akala стремительно развивается. По словам друзей легенды Голливуда, эти отношения стали для нее настоящим спасением, и ради них она даже изменила свой многолетний принцип отказа от интимной жизни. После расставания с Брэдом Питтом и долгих лет судебных тяжб, связанных с опекой над их общими детьми, Анджелина, по слухам, начала переосмысливать свою жизнь.

Источники утверждают, что последние несколько лет актриса будто бы забыла о своих прежних страстях и внутренней свободе, сосредоточившись исключительно на материнстве и юридических разбирательствах. Однако теперь, встретив Akala, Джоли, по всей видимости, вновь возвращается к своим прежним жизненным приоритетам и установкам. Напомним, что в прошлом актриса была известна своей открытостью в отношении сексуальности и даже считалась одной из наиболее свободных в этом вопросе голливудских звезд.

На фоне возобновления личной жизни все еще продолжается противостояние звезды с Брэдом Питтом, но похоже, что эти трудности уже не так сильно влияют на нее, как раньше.

К слову, ранее Анджелина Джоли от души порадовалась позорному провалу бывшего.

Источник: RadarOnline ✓ Надежный источник
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