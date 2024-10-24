Андреева высказалась о браке после новостей о разводе с Бондарчуком

Артистка отметила, что крайне важно полюбить одиночество в своей жизни

Паулина Андреева дала первое интервью после новости о предстоящем разводе с Федором Бондарчуком. Артистка не стала говорить на эту тему, однако порассуждала о современном подходе к созданию семьи.

Актриса отметила, что сейчас бытует мнение о смерти брачного института. Как будто бы раньше семья держалась на том, чтобы было легче выживать, но в последние годы делать это в одиночку даже проще. Она такого подхода не разделяет.

"Мне кажется, что задача выжить как раз ярко проявлена. Просто сегодня мы выживаем если не на уровне базовых потребностей, то психологически. В современном мире, который очень суров, человеку нужен человек", – сказала Паулина.

Жена Бондарчука утверждает, что считает себя современной женщиной и относится к самой себе с любовью. Сейчас в мире появилось больше возможностей для женской реализации, хотя и нагрузка стала существенной. И она совершенно не понимает дам, которые полностью вверяют свою жизнь партнеру. По ее словам, крайне важно полюбить быть с собой один на один и стать самому себе другом.

Ранее знакомые рассказали, что Федор Бондарчук тяжело переносит проблемы в отношениях с Паулиной Андреевой и хочет ее вернуть.