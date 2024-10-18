Источники сообщили о расставании Клавы Коки с Повериным

Пара больше не живет вместе

С сентября публика в социальных сетях переживает из-за происходящего в личной жизни Клавы Коки. Она перестала публиковать снимки со своим парнем Александром Повериным, а также стала чаще выставлять депрессивный контент. Люди полагают, что возлюбленные больше не вместе, и источники недавно подтвердили их догадки.

Как сообщает Super, Кока и Поверин расстались некоторое время назад. Сейчас блогер посещает различные публичные мероприятия в компании друзей, а также он вернулся в свою квартиру в Нижегородском районе после совместного проживания с артисткой. Клава же готовится к покупке новой недвижимости – приглашать туда своего возлюбленного она не планирует.

Артистка утверждает, что сейчас работает над новым альбомом, в который вложила всю свою боль и опустошение. Также она регулярно намекает на расставание с Александром в своих соцсетях, указывая, что сейчас в ее жизни непростой период.

При этом ранее ходили слухи, что на самом деле роман между знаменитостями – лишь пиар-контракт, который они должны соблюдать после окончания реалити-шоу. Сами возлюбленные много раз уверяли, что их отношения являются настоящими.

Ранее стало известно об отъезде Клавы Коки из России после скандала.