Блогер Саева показала тело после набранных килограммов

Девушка призналась, что в последнее время питалась неправильно

Модель Дина Саева рассказала своим поклонникам, что проживание в Европе обернулось для нее неприятными последствиями. Спустя несколько месяцев активных походов по ресторанам она с удивлением обнаружила на весах, что поправилась на 7,5 килограммов. Теперь девушка намерена избавиться от жирка и вернуться к худобе.

По словам Саевой, в последнее время на завтрак, обед и ужин она позволяла себе фастфуд. Например, часто ела пиццу и пасту, а также пила кофе с молоком. До этого блогер старалась держать себя в строгих рамках.

Сейчас вес Дины составляет 55,4 килограмма. И это ей очень не нравится.

"Хочу вернуть свои 48 килограммов", – написала она в соцсетях.

Дополнително Саева показала тело после набранных килограммов в обтягивающей одежде, продемонстрировав, что у нее увеличились руки, талия и появился намек на второй подбородок. Знаменитость надеется, что через месяц она сможет похвастаться эффектным отражением в зеркале.

Худеть Дина решила с помощью интервального голодания и сбалансированного питания с обилием овощей. По ее словам, первые дни нового рациона оказались невероятно тяжелыми, но сдаваться она не планирует.