Блогер Саева показала тело после набранных килограммов

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Модель Дина Саева рассказала своим поклонникам, что проживание в Европе обернулось для нее неприятными последствиями. Спустя несколько месяцев активных походов по ресторанам она с удивлением обнаружила на весах, что поправилась на 7,5 килограммов. Теперь девушка намерена избавиться от жирка и вернуться к худобе.
По словам Саевой, в последнее время на завтрак, обед и ужин она позволяла себе фастфуд. Например, часто ела пиццу и пасту, а также пила кофе с молоком. До этого блогер старалась держать себя в строгих рамках.
Сейчас вес Дины составляет 55,4 килограмма. И это ей очень не нравится.
"Хочу вернуть свои 48 килограммов", – написала она в соцсетях.
Дополнително Саева показала тело после набранных килограммов в обтягивающей одежде, продемонстрировав, что у нее увеличились руки, талия и появился намек на второй подбородок. Знаменитость надеется, что через месяц она сможет похвастаться эффектным отражением в зеркале.
Худеть Дина решила с помощью интервального голодания и сбалансированного питания с обилием овощей. По ее словам, первые дни нового рациона оказались невероятно тяжелыми, но сдаваться она не планирует.
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