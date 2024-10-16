Блогер Саева показала тело после набранных килограммов

Блогер Саева показала тело после набранных килограммов
Дина Саева. Фото: соцсети
Девушка призналась, что в последнее время питалась неправильно

Модель Дина Саева рассказала своим поклонникам, что проживание в Европе обернулось для нее неприятными последствиями. Спустя несколько месяцев активных походов по ресторанам она с удивлением обнаружила на весах, что поправилась на 7,5 килограммов. Теперь девушка намерена избавиться от жирка и вернуться к худобе.

По словам Саевой, в последнее время на завтрак, обед и ужин она позволяла себе фастфуд. Например, часто ела пиццу и пасту, а также пила кофе с молоком. До этого блогер старалась держать себя в строгих рамках.

Сейчас вес Дины составляет 55,4 килограмма. И это ей очень не нравится. 

"Хочу вернуть свои 48 килограммов", – написала она в соцсетях.

Дополнително Саева показала тело после набранных килограммов в обтягивающей одежде, продемонстрировав, что у нее увеличились руки, талия и появился намек на второй подбородок. Знаменитость надеется, что через месяц она сможет похвастаться эффектным отражением в зеркале.

Фото: соцсети

Худеть Дина решила с помощью интервального голодания и сбалансированного питания с обилием овощей. По ее словам, первые дни нового рациона оказались невероятно тяжелыми, но сдаваться она не планирует.

Источник: соцсети

Офис Зеленского назвал регионы России для следующего вторжения

В Киеве хотят пойти дальше, несмотря на ситуацию в Курской области

В Киеве раскрыли тайный план США по украинскому конфликту

Американцы не стремятся к победе Украины

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей