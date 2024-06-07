Клава Кока уехала из России на съемки клипа

Стало известно, куда отправилась звезда

Последняя песня Клавы Коки "Нет проблем" спровоцировала народное возмущение. Поклонники артистки нашли в композиции признаки плагиата на трек Дуа Липы Training Season. В итоге российскую знаменитость стали обвинять в отсутствии оригинальности и творческом кризисе. На этом фоне она решила покинуть Россию.

Знаменитость уехала в Китай, чтобы заняться съемками клипа на новую композицию. Ради этого ей даже пришлось изменить имидж, украсив голову длинными косичками. Кока показала новую прическу во время перелета в Гонконг, передает женский журнал "Клео.ру".

27-летняя артистка уверяет, что клип на песню "Нет проблем" произведет фурор.

Композиция также породила слухи, что отношения Клавы с возлюбленным Александром Повериным подошли к концу. Именно поэтому она и выпустила трек, посвященный расставанию с парнем, считают поклонники. В беседе с журналистами певица, комментируя свою личную жизнь, отмечала, что она могла быть более успешной, но подробности опустила.

Некоторые сплетники полагают, что на самом деле между Кокой и Повереным не было реальных отношений, а лишь пиар-роман с контрактом на определенный срок после окончания реалити шоу с их участием.

Ранее музыкальный критик соседов раскритиковал творчество Клавы Коки и других современных артистов.