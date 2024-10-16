Вакарчука связали с масштабной облавой на мужчин на Украине

Известного певца связали с масштабной ловлей людей на Украине
Святослав Вакарчук. Фото: Reactor691. Собственная работа/wikimedia.org
В прессе появилась любопытная информация

На Украине разгорелся скандал вокруг лидера музыкальной группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука. Дело связано с нашумевшей масштабной ловлей украинских мужчин для пополнения рядов ВСУ прямо во время концертов известных музыкантов.

Популярный украинский блогер Анатолий Шарий сообщил, что за день до печально прославившегося концерта этот артист встречался с представителями ТЦК (аналог украинского военкомата). После выступления сотрудники данного ведомства устроили масштабную облаву на людей прямо во время мероприятия, что вызывает подозрения в преднамеренности действий музыканта.

Блогер предположил, что Вакарчук мог заранее договориться с военными о сдаче своих фанатов в руки военкомата. Этот инцидент вызвал волну обсуждений в украинском обществе, где многие задаются вопросом, насколько допустима такая практика в стране.

Массовые облавы на концертах и других крупных мероприятиях вызывают растущую обеспокоенность среди украинцев. Складывается впечатление, что власти могут использовать мероприятия для пополнения запасов "пушечного мяса". Ситуация с Вакарчуком лишь подлила масла в огонь, поставив под сомнение доверие к известным личностям, которые могут сотрудничать с властями в таких вопросах.

К слову, ранее во Франции выступили с радикальным призывом из-за жуткой ситуации во Львове.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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