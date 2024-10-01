Анна Семенович рассказала о будущей свадьбе

Красотка ни разу не была замужем

Знаменитая исполнительница и бывшая спортсменка Анна Семенович, несмотря на свою яркую внешность и популярность, до сих пор ни разу не была замужем. Более того, этим летом стало известно, что мужчина, с которым она состоит в отношениях, оказался женатым. Речь идет о бизнесмене Денисе Шреере. После появления этой информации артистка не стала ее опровергать и открыто призналась, что с самого начала знала о семейном положении своего возлюбленного.



По словам Семенович, Денис уже давно решил развестись и сейчас оформляет все необходимые документы. Однако процесс затянулся из-за того, что его супруга живет в Германии, и юридические процедуры требуют больше времени. Певица рассказала, что их отношения с избранником серьезные, и они даже обсуждают возможность свадьбы в ближайшем будущем.

Хотя Анна не уточнила, получилa ли она официальное предложение руки и сердца, она поделилась планами на предстоящее торжество. Певица отметила, что устала от привычных в шоу-бизнесе помпезных свадеб с обилием гламурных деталей, декораций и роскошных платьев. По словам Семенович, если дело дойдет до бракосочетания, она хочет провести его в скромном и минималистичном стиле. Об этом сообщает женский журнал "Клео.ру".

Знаменитость даже рассматривает вариант организации свадьбы в сельском стиле, отказавшись от классических ресторанов и банкетных залов. Анна призналась, что ей важнее создать душевную атмосферу для близких людей, а не устраивать грандиозное шоу.

К слову, ранее Анна Семенович раскрыла секрет своей диеты.