Анна Семенович рассказала о будущей свадьбе

Анна Семенович раскрыла детали будущей свадьбы
Анна Семенович. Кадр: YouTube
Красотка ни разу не была замужем

Знаменитая исполнительница и бывшая спортсменка Анна Семенович, несмотря на свою яркую внешность и популярность, до сих пор ни разу не была замужем. Более того, этим летом стало известно, что мужчина, с которым она состоит в отношениях, оказался женатым. Речь идет о бизнесмене Денисе Шреере. После появления этой информации артистка не стала ее опровергать и открыто призналась, что с самого начала знала о семейном положении своего возлюбленного.

По словам Семенович, Денис уже давно решил развестись и сейчас оформляет все необходимые документы. Однако процесс затянулся из-за того, что его супруга живет в Германии, и юридические процедуры требуют больше времени. Певица рассказала, что их отношения с избранником серьезные, и они даже обсуждают возможность свадьбы в ближайшем будущем.

Хотя Анна не уточнила, получилa ли она официальное предложение руки и сердца, она поделилась планами на предстоящее торжество. Певица отметила, что устала от привычных в шоу-бизнесе помпезных свадеб с обилием гламурных деталей, декораций и роскошных платьев. По словам Семенович, если дело дойдет до бракосочетания, она хочет провести его в скромном и минималистичном стиле. Об этом сообщает женский журнал "Клео.ру".

Знаменитость даже рассматривает вариант организации свадьбы в сельском стиле, отказавшись от классических ресторанов и банкетных залов. Анна призналась, что ей важнее создать душевную атмосферу для близких людей, а не устраивать грандиозное шоу.

К слову, ранее Анна Семенович раскрыла секрет своей диеты.

Источник: Страсти ✓ Надежный источник
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