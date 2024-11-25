Не отличить от оригинала: рецепт безалкогольного глинтвейна

Хороший вариант для новогоднего напитка для детей

Для приготовления безалкогольного глинтвейна из виноградного и яблочного сока вам понадобятся простые ингредиенты, которые создадут насыщенный, ароматный напиток, идеально подходящий для холодных зимних вечеров и новогоднего торжества.

Начнем с того, что отмерим 500 мл виноградного сока (предпочтительно натурального, без добавок и сахара) и 250 мл яблочного сока. Эти два сока образуют базу вашего напитка, создавая гармоничное сочетание сладости и легкой кислинки. Перелейте их в кастрюлю и поставьте на средний огонь.

Затем добавьте в смесь специи для глинтвейна. Положите 2-3 палочки корицы, 4-5 гвоздичек и пару звездочек аниса. Эти специи придадут глинтвейну характерный теплый и пряный аромат. Также можно добавить несколько ломтиков свежего имбиря для остроты и немного цедры апельсина или лимона для яркости вкуса. Для красоты и вкуса в напиток можно добавить лимонные и апельсиновые кружочки, советует женский журнал "Клео.ру".

Когда смесь нагреется, но еще не начнет кипеть, добавьте мед или сахар по вкусу. Начинайте с 2 столовых ложек меда, и если вам нужно больше сладости, добавьте еще. Важно, чтобы напиток не закипал, так как это сохранит аромат и полезные свойства ингредиентов.

Прогрейте напиток в течение 10-15 минут на маленьком огне, периодически помешивая. Когда специи раскроются, а напиток будет насыщен ароматами, снимите кастрюлю с огня.

Для усиления вкуса дайте напитку настояться 5-10 минут под крышкой. После этого аккуратно процедите глинтвейн через сито, чтобы удалить специи и крупные частицы.

Подавайте безалкогольный глинтвейн горячим, украсив стакан долькой апельсина или яблока. Этот напиток не только согреет, но и подарит приятное послевкусие с легкой пряной ноткой.

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