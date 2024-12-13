Стало известно о массовой отмене концертов российских артистов в Израиле

Звезды зря рассчитывали на безоблачную жизнь

В Израиле наблюдается массовая отмена гастролей российских знаменитостей. Такой любопытной информацией поделилась беглая экс-звезда "Первого канала" Антон Привольнов. Он отметил, что отмена коснулась сразу нескольких известных личностей, включая ведущего Леонида Парфенова, литератора Дмитрия Быкова* и музыкального исполнителя Найка Борзова.

Ситуацию прокомментировал его соведущий Марк Лави. Он предположил, что одной из причин такого развития событий могли стать низкие продажи билетов. Мол, рынок уже насытился выступлениями беглецов, на их концерты просто некому ходить.

Однако Привольнов выразил мнение, что причиной может быть сложная обстановка в регионе, включая периодические обстрелы и необходимость укрываться в бомбоубежищах.

Ранее сообщалось об отмене спектаклей комика Михаила Шаца* и актера Анатолия Белого*. Эти события вызывают большие вопросы у зрителей. Надо полагать, артисты зря рассчитывали, что могут расплеваться с Россией и построить прекрасную жизнь за границей.

Пока звезды или организаторы мероприятий официально не прокомментировали массовые отмены, но очевидно, что планы российских звезд в Израиле оказались под угрозой.

К слову, ранее стало известно о требования отменить концерты Леонида Агутина. Над певцом сгущаются тучи.

*признаны иностранными агентам в РФ