Шевчук дал обещание выступить в Киеве и Москве

Шевчук сделал громкое заявление о Москве и Киеве
Юрий Шевчук. Фото: DedaSasha/www.wikimedia.org
К позиции звезды есть много вопросов

Фронтмен легендарной рок-группы "ДДТ" Юрий Шевчук сделал громкое заявление о Москве и Киеве. Стоит отметить, что у патриотически настроенной части общества есть много вопросов к знаменитости – звезду требовали проверить на экстремизм и иностранное финансирование.

Однако в конце концов, исполнитель решил остаться в родной стране, при этом активно гастролирует за границе. На одном из зарубежных выступлений он пафосно объявил, что готов дать концерты как в Москве, так и в Киеве. Такое заявление музыкант сделал во время своего концерта в Амстердаме.

Исполнитель подчеркнул, что, несмотря на непростую обстановку, он верит в возможность вновь объединить слушателей из разных городов. По его словам, "еще будет возможность сыграть в Москве, Киеве, Твери и на Дальнем Востоке". Эти слова вызвали отклик у зрителей, присутствующих на концерте.

Сейчас музыкант проживает в деревне Ленинградской области, где продолжает заниматься творчеством. Ранее он высказывал антироссийские заявления, что вызвало споры и разногласия как среди его поклонников, так и в общественном пространстве. Например, на одном из концертов он туманно философствовал на тему того, что происходящая "лажа" может закончиться революцией.

Источник: Telegram-канал "Хуже не скажешь" ✓ Надежный источник

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