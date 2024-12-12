Жизнь знаменитости сильно изменилась

Известный российский артист и телеведущий Оскар Кучера публично прокомментировал отмену концертов Лаймы Вайкуле в Германии, сравнив певицу с "прогнившим лаймом". В своем заявлении он выразил мнение, что провал гастролей был предсказуем. Унизительное сравнение со стороны российской звезды стало еще одним увесистым камнем в огород русофобки после оглушительного и позорного провала в Германии.

По словам телеведущего, Европа больше не заинтересована в творчестве артистки. Он подчеркнул, что считает ее мировую популярность лишь иллюзией, созданной самой Вайкуле. Актер заявил, что, по его мнению, подобный исход закономерен, так как творчество певицы больше не привлекает публику.

Напомним, Вайкуле ранее расплевалась с нашей страной и теперь открыто критикует ее жителей и власти. Она также заявила, что в советское время ее концерты якобы "кормили СССР", что вызвало волну негодования у многих.

Эти заявления стали причиной критики как со стороны зрителей, так и со стороны публичных личностей. Когда-то Вайкуле была любимой и востребованной артисткой, а теперь сидит в Прибалтике и говорит гадости о России.

К слову, ранее Вайкуле объяснилась за скандальное заявление про СССР. Слова певицы получили огромный резонанс.