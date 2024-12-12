Личную вещь Пугачевой выставила на продажу певица Вержак

На имени экс-примадонны можно обогатиться

Бывшая участница шоу "Фабрика звезд-5" Аксинья Вержак решила хорошо заработать на имени старшей коллеги и выставила на продажу интимную вещь, принадлежавшую семейству беглой примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой. Речь идет о золотом крестике, который знаменитая певица подарила молодой артистке в 2004 году. Такой звездный товар девушка оценила в 1 миллион рублей.

По словам Вержак, крестик она получила во время визита певицы на проект. Тогда она принесла участникам мешок подарков, среди которых оказались личные вещи ее семьи. Девушка рассказала, что, кроме крестика из золота 585 пробы, украшенного топазами, ей достались несколько вещей популярного бренда. Позже стало известно, что подарки включали старые вещи, которые надоели певице и ее дочке Кристине Орбакайте.

Подарок долгое время оставался у Вержак, однако она решила продать его, объяснив это высокой ценностью вещи. Предложение вызвало интерес, ведь крестик, принадлежавший беглой звезде, может стать не только редким коллекционным экземпляром, но и памятным предметом для поклонников творчества певицы, которых, несмотря на отъезд из России, осталось немало.

К слову, ранее по поводу Пугачевой прорвало Наташу Королеву, она сделала горькое признание о певице.