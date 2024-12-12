Кожа да кости: народ не узнал исхудавшую звезду "Сватов" Артемьеву

Артистка сильно изменилась за последние пару месяцев

Актриса Людмила Артемьева вышла в свет впервые за долгое время. Она представила в Санкт-Петербурге фильм "Баба Яга спасает Новый год". Однако больше внимание публики привлекла не кинопремьера, а крайне неожиданный внешний вид знаменитости.

Как только Артемьева появилась на красной ковровой дорожке, публика ахнула. Звезда "Сватов" кардинально поменяла имидж, перекрасив волосы и брови в белый цвет и сбрив виски. В дополнение к образу она предстала перед народом невероятно исхудавшей.

В чем причина таких изменений во внешности Артемьевой – неизвестно. Она не раскрывает подробности своей жизни. Не исключено, что такой сильный сброс веса мог произойти из-за какой-то болезни 61-летней актрисы, о которой она предпочитает не говорить.

Вместо личных бесед во время премьеры артистка решила обсуждать свою профессию и состоявшуюся премьеру. Напомним, в картине "Баба Яга" ей досталась главная роль.

Народ, увидев, как сильно изменилась за полгода Артемьева, стал активно обсуждать ее внешность в соцсетях. Некоторые выразили мнение, что от знаменитости остались только кожа да кости, а другие напомнили, что еще в сентябре во время фестиваля в Сочи она была в нормальном весе, хотя к тому моменту уже перекрасила волосы.