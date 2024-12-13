Вдова рассказала о приходе покойного Левкина после смерти

Женщина до сих пор чувствует покойного рядом с собой

Маруся Левкина дала первое интервью после смерти супруга, в котором рассказала о своих переживаниях на фоне семейной трагедии. Она вспомнила, что после известия о кончине бывшего солиста "На-На" почувствовала, будто покойный пришел к ней и находится рядом.

Объявление об уходе Левкина Маруся получила по телефону. По ее словам, тогда она не впала в истерику или отчаяние – не могла себе этого позволить из-за ребенка рядом.

"Я выпила стакан воды, съела пирожок. До этого не ела сутки – настолько переживала", – вспоминает она.

Во время звонка супруга артиста почувствовала, что не одна – как будто бы Владимир подошел к ней и взял за руку, чтобы поддержать. Осознание, что его больше нет, пришло только спустя несколько дней – накатили паника, слезы. Маруся не могла даже описать весь спектр эмоций, которые ощущала на тот момент.

После этого покойный много раз приходил к вдове во снах и разговаривал, а в доме стали происходить мистические вещи. Например, ни с чего начинал мигать свет или самостоятельно выключаться. Супруга Левкина считает, что знаменитость до сих пор находится где-то рядом. Ведь все 15 лет вместе он всегда был с ней, оберегал и защищал, поэтому и после смерти их с дочкой не бросил.

Ранее журналисты вспомнили, что незадолго до смерти Владимир Левкин сделал признание о сыне.