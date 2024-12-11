Раскрыта стоимость обручального кольца Киркорова

Раскрыта стоимость обручального кольца Киркорова
Филипп Киркоров. Фото: АГН "Москва"
Исполнитель умеет удивлять

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров привлек внимание роскошным обручальным колечком, стоимость которого составляет более 400 тысяч рублей. Любимец публики появился с украшением на том самом пальчике на одном из недавних светских мероприятий, вызвав интерес публики и журналистов.

Как отмечают эксперты, драгоценность принадлежит знаменитому ювелирному бренду и выполнена из желтого золота. Кольцо украшено крупным бриллиантом классической огранки, что придает ему изысканный и роскошный вид. Выбор исполнителя был оценен знатоками как элегантный и соответствующий его статусу.

Появление обручального кольца на руке артиста вызвало множество вопросов и предположений. Однако сам исполнитель пока не дал комментариев относительно того, связано ли это украшение с важными переменами в его личной жизни.

Поклонники и эксперты активно обсуждают не только стоимость кольца, но и возможный скрытый смысл в этом новом аксессуаре. Преданные фанаты ждут, когда же артист обретет личное счастье.

Источник: Telegram-канал "Звездач" ✓ Надежный источник
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