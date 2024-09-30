Актриса Васильева лишилась ценностей из-за потопа квартиры

О трагедии рассказал ее сын

Популярная советская и российская актриса Татьяна Васильева серьезно пострадала из-за прорыва горячей воды. Любимица публики лишилась ценных предметов искусства из-за затопления, произошедшего по вине жильцов сверху. Об этом сообщил наследник звезды Филипп Васильев.



По его словам, в жилых помещения, расположенных над резиденцией актрисы, произошел прорыв трубы. В результате горячие потоки начали стремительно заливать потолок, стены и пол гнездышка знаменитости.

В числе поврежденного имущества оказались не только электропроводка и дорогая отделка, но и произведения искусства, которые актриса собирала на протяжении многих лет. В ее квартире хранится множество атрибутов роскоши: шедевры иконописи, редчайшая посуда, а также антикварная мебель из Франции. На реставрационные работы артистка ранее потратила внушительные суммы, и теперь их состояние вновь требует серьезных вложений и усилий специалистов.

Семья понесла огромные убытки, многие из этих вещей невозможно восстановить в первозданном виде. По словам наследника, актриса намерена требовать компенсирующие выплаты за нанесенный ущерб, но вернет ли это утраченную ценность редким произведениям, пока остается под вопросом.

К слову, ранее стало известно о большой беде в жизни беглой актрисы Чулпан Хаматовой.