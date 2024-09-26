Хаматова пожаловалась на риск остаться без вида на жительство в Латвии

"Все аннулировано": предательница Хаматова в ужасе от случившегося в Латвии
Чулпан Хаматова. Фото: АГН "Москва"
Актриса уже готова сменить страну эмиграции

Популярная российская актриса Чулпан Хаматова взвыла от ситуации, в которой оказалась на своей новой родине. Как известно, после начала конфликта с соседним государством, знаменитость одной из первых открестилась от России – звезда решила жить на латвийских землях.

Теперь же знаменитость пожаловалась, что столкнулась с трудностями при продлении вида на жительство. Актриса заявила, что ее статус в стране оказался под угрозой, несмотря на наличие в собственности земельного участка и особняка. Знаменитость посетовала, что этих факторов недостаточно для автоматического продления документа. Для этого необходимо наличие трудового договора с латвийским работодателем.

"Я покупала землю, потом строила дом, чтобы у меня была гарантия того, что у меня будет вид на жительство... Все это аннулировали", – пожаловалась на горькую судьбу беглянка.

Проблема усугубилась тем, что Национальный театр Риги, с которым актриса сотрудничала, не стал продлевать с ней трудовые отношения. Это означает, что артистка теряет возможность оставаться в этой стране на основании официальной занятости. Впрочем, беглая звезда подчеркнула, что ее это не волнует, и если Латвия не хочет, чтобы она оставалась в стране, то она готова переехать в другое место.

К слову, ранее актриса придумала способ использовать россиян в своих корыстных целях.

Источник: Телеканал TVNet ✓ Надежный источник
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