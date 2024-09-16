Манучаров рассказал, как жена бросила детей и сбежала в США

Бывшие возлюбленные несколько лет не общаются

Популярный российский артист Вячеслав Манучаров поделился подробностями драматичной истории о том, как его жена, американская гражданка Дора Надеждина, решила покинуть Россию и сбежать в Америку, оставив троих детей. Женщина решилась на предательство семьи после начала конфликта с соседним государством.



От первого брака у Манучарова есть дочка Арина, он забрал ее в свою новую семью с американкой после того, как мать девочки скоропостижно скончалась. С Дорой артист завел еще двоих детей – мальчика и девочку. Многодетное семейство жило дружно, однако зимние события 2022 года все изменили. Тогда вторая половинка артиста приняла стремительное решение вернуться в США.

Манучаров рассказал, что его жену задержали в аэропорту Шереметьево в Москве, когда она пыталась покинуть страну, прихватив с собой двоих общих детей. Правоохранительные органы связались с актером и сообщили, что Надеждина собирается вылететь в США. Малолетних наследников за океан не пустили, тогда женщина просто бросила их в аэропорту и отчалила на родину.

Актер был шокирован случившимся. По его словам, жена не предупредила его о намерении уехать. Манучаров отметил, что это был тяжелый удар для него и детей, которые теперь остаются на его попечении. Ситуация вызвала широкий резонанс в медиа и среди поклонников актера, которые поддерживают его в этот непростой период. Актер сообщил, что не мешает наследникам общаться с нерадивой матерью, однако сам прервал с ней все контакты.

К слову, ранее плюнувшая в Россию известная артистка неожиданно решила вернуться в Москву на заработки.