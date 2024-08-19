Прах спортсменов Протопопова и Белоусовой вернули в Россию для захоронения

Звезды обретут покой на Волковском кладбище

Вскоре состоится важное событие для мира спорта. В Россию будет возвращен прах легендарных советских атлетов. Так, началась организация транспортировки на родину праха знаменитых фигуристов Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова.



Останки двукратных олимпийских чемпионов, выдающихся советских фигуристов обретут последний покой в Санкт-Петербурге. Такое решение принято на основании завещания, оставленного Протопоповым.

Знаменитые фигуристы много лет жили за границей, однако покоиться пожелали в родной российской земле. Протопопов скончался осенью прошлого года, он попросил, чтобы после смерти его с любимой женой похоронили в Северной столице. Людмила покинула этот мир в 2017-м году, убитый горем супруг все эти годы хранил прах возлюбленной у себя дома.

Родственники покойных звезд сообщили, что им наконец-то удалось урегулировать все нюансы и вскоре последняя воля знаменитостей будет исполнена. Спортсменов планируют захоронить на Волковском кладбище в первой половине сентября.

К слову, ранее стало известно о смерти популярной советской актрисы.