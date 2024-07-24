Муж Бакальчук заявил о намереннии отобрать половину Wildberries

Одна из самых богатейших семей России приступила к разделу имущества

Владислав Бакальчук на фоне предстоящего развода с супругой, главой маркетплейса Wildberries, заявил о намерении забрать у нее половину бизнеса. Мужчина отметил, что не подписывал никакого брачного договора, поэтому, согласно законодательству, все следует поделить поровну, включая и остальное имущество.

"Но в первую очередь я хочу сохранить семью и верю в то, что у меня это получится", – отметил он.

Изначально ему принадлежал 1% акций компании, а все управление было в руках Татьяны Бакальчук. В прошлом месяце она объединила Wildberries вместе с Russ Outdoor, объяснив это расширением бизнеса. Согласно новым договоренностям, значительная часть ее компании переходила под стороннее управление.

До этого Владислав заявлял, что его супруга ушла из дома, а Wildberries подвергся рейдерскому захвату. Сама Бакальчук слова мужа опровергла, указав, что на самом деле между ними происходит бракоразводный процесс.

"Я не понимаю, для чего и с какой целью Владислав вводит в заблуждение других людей. И у меня, и у детей все хорошо", – говорит она.

Журналисты полагают, что история с объединением Wildberries может быть попыткой не дать супругу завладеть половиной бизнеса.