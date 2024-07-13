Дробыш рассказал, что иногда Валерия выпивает и ругается нецензурной бранью

Дробыш раскрыл секрет Валерии: пьет и ругается матом
Валерия. Фото: Феликс Грозданов/"Дни.ру"
Оказалось, певица не такой уж и ангел

Популярная российская певица Валерия для многих является настоящим эталоном женственности и порядочности. Артистка никогда не была участницей громких скандалов, всегда ведет себя подчеркнуто вежливо и интеллигентно. Однако, оказалось, что и в этом тихом омуте водятся бесы.

Известный продюсер Виктор Дробыш заявил, что иногда Валерия вполне может позволить себе не самое образцовое поведение. Культурный деятель утверждает, что периодически певица балует себя алкогольными напитками, хотя раньше категорически отказывалась прикладываться к стакану.

Более того, выяснилось, что Валерия даже может использовать нецензурную брань во время общения с окружающими. Впрочем, судя по всему, делает она это крайне редко.

"Даже как-то она матом ругнулась, мне было очень приятно. Я думаю, что лет пять – и Валерия сядет на стакан", – раскрыл тайну певицы продюсер.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
По теме

На Западе объявили о крушении пяти мифов о России: "Будет хуже"

Вокруг нашей страны активно плетут образ "империи зла"

Зеленский намекнул на готовность к переговорам с Россией в этом году

Президент подогревает почву перед началом диалога

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей