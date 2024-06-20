Друзья рассказали о состоянии Кушанашвили после госпитализации

Друзья выдали подробности болезни Кушанашвили
Отар Кушанашвили. Кадр: YouTube.com
Долгое время знаменитость отказывался обращаться за помощью

Телеведущий Отар Кушанашвили попал в реанимацию из-за непроходимости кишечника. Еще несколько дней назад он жаловался, что страдает от серьезного запора, но обращаться за помощью к врачам не планирует.

Сейчас шоумен находится в сознании, ему поставили газоотводную трубку, врачи пытаются стабилизировать его состояние. Также СМИ указывают, что во время обследования у него нашли сопутствующие диагнозы – цирроз печени и панкреатит. Дополнительно журналист страдает от сердечных недугов.

После новости о госпитализации появились слухи, что близкие собирают деньги на срочную операцию для Кушанашвили. Однако друзья эти сведения не подтверждают – по их словам, у них есть нужные связи, финансы и лучшие врачи для оказания помощи.

"Не в деньгах дело. А в его безалаберном отношении к нашим бесконечным просьбам вовремя начать лечение", – заявил его друг Табриз Шахиди.

Его коллега Виктор Ладненко рассказал, что сегодня они уговорили Отара пройти обследование после нескольких дней страданий, и врачи сразу же выдали вердикт – экстренная госпитализация. Пока ведущий чувствует себя плохо, но медики стараются ему помочь.

В прошлом году Кушанашвили перенес сердечный приступ, но тогда он до последнего отвергал новости о своем нездоровье.

Источник: Telegram
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