Туристка из России рассказала об особенностях жизни в Германии

Странные особенности жизни в Германии удивили россиянку: "Бабий карнавал"
Фото: www.unsplash.com
Многие вещи жителям России не понять

Туристка из России побывала в Германии и постаралась подробно изучить местные традиции. Девушка отметила, что некоторые привычные для немцев вещи могут вызвать удивление и даже шок у представителей других стран.

Например, за безбилетный проезд на общественном транспорте можно поплатиться своей свободой. Если перемещаться "зайцем" в городских автобусах и отказываться платить штрафы, можно загреметь под уголовную статью. В случае неоднократного нарушения установленных правил, человека могут посадить за решетку сроком до двух лет.

А еще в Германии нередко встречаются фальшивые остановки, которые городские автобусы проезжают мимо. Туристка уверяет, что такие обманки специально устанавливают неподалеку от домов престарелых и специальных лечебниц для людей с деменцией, которые могут сбежать от медиков и потеряться.

Также путешественницу удивил особый праздник, "Бабий карнавал". Немцы отмечают его в последний четверг перед Великим постом. В этот период представительницы прекрасного пола наряжаются в злобных старух и ведьм и получают полную власть над мужчинами.

К слову, ранее россиянка удивилась жизни в Армении. Некоторые аспекты и местные традиции до глубины души поразили туристку из России.

Источник: Яндекс. Дзен ✓ Надежный источник
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