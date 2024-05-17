Туристка из России рассказала об особенностях жизни в Германии

Многие вещи жителям России не понять

Туристка из России побывала в Германии и постаралась подробно изучить местные традиции. Девушка отметила, что некоторые привычные для немцев вещи могут вызвать удивление и даже шок у представителей других стран.



Например, за безбилетный проезд на общественном транспорте можно поплатиться своей свободой. Если перемещаться "зайцем" в городских автобусах и отказываться платить штрафы, можно загреметь под уголовную статью. В случае неоднократного нарушения установленных правил, человека могут посадить за решетку сроком до двух лет.

А еще в Германии нередко встречаются фальшивые остановки, которые городские автобусы проезжают мимо. Туристка уверяет, что такие обманки специально устанавливают неподалеку от домов престарелых и специальных лечебниц для людей с деменцией, которые могут сбежать от медиков и потеряться.

Также путешественницу удивил особый праздник, "Бабий карнавал". Немцы отмечают его в последний четверг перед Великим постом. В этот период представительницы прекрасного пола наряжаются в злобных старух и ведьм и получают полную власть над мужчинами.

К слову, ранее россиянка удивилась жизни в Армении. Некоторые аспекты и местные традиции до глубины души поразили туристку из России.