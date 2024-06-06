Актриса погибла в Санкт-Петербурге после опрокидывания понтона

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
В Екатериниском парке Санкт-Петербурга произошел несчастный случай. На Большом пруду во время мероприятия опрокинулся понтон с артистами. В результате пострадало несколько человек и скончалась молодая актриса. Ей было 28 лет.
Всего на судне было 24 пассажира. Из-за перегруза оно опрокинулось, и все люди оказались в воде. Сообщается, что двухтонный понтон с мотором был рассчитан для перевозки только 12 человек.
По данным местных СМИ, все случилось во время подготовки к частному мероприятию с большим количеством приглашённых артистов и гостей. Травмы различной степени тяжести тяжести получили четверо человек, которых доставили в больницу. Одну из актрис спасти не удалось.
После произошедшего было возбуждено уголовное дело из-за оказания небезопасных услуг, которые повлекли за собой смерть человека.
Ранее стало известно о смерти знаменитого советского артиста.
Важной информацией поделились в Минобороны
Политик с каждым днем теряет все больше когнитивных навыков