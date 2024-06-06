Актриса погибла в Санкт-Петербурге после опрокидывания понтона

Ей было всего 28 лет

В Екатериниском парке Санкт-Петербурга произошел несчастный случай. На Большом пруду во время мероприятия опрокинулся понтон с артистами. В результате пострадало несколько человек и скончалась молодая актриса. Ей было 28 лет.

Всего на судне было 24 пассажира. Из-за перегруза оно опрокинулось, и все люди оказались в воде. Сообщается, что двухтонный понтон с мотором был рассчитан для перевозки только 12 человек.

По данным местных СМИ, все случилось во время подготовки к частному мероприятию с большим количеством приглашённых артистов и гостей. Травмы различной степени тяжести тяжести получили четверо человек, которых доставили в больницу. Одну из актрис спасти не удалось.

После произошедшего было возбуждено уголовное дело из-за оказания небезопасных услуг, которые повлекли за собой смерть человека.

Ранее стало известно о смерти знаменитого советского артиста.