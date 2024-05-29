Умер знаменитый советский артист Богдан Козак

Умер знаменитый советский артист: его любили на Украине
Фото: www.unsplash.com
Жизнь звезды закончилась на 84-м году

Советские звезды один за другим покидают этот бренный мир. Знаменитости прошлого века находятся в весьма почтенном возрасте и, к сожалению, заканчивают свое земное пребывание. Так, стало известно о смерти известного советского артиста Богдана Козака. Актер родился и жил на Украине, там он пользовался особенной любовью и почетом.

Звезда культовой советской киноленты "Государственная граница" скончался на 84-м году жизни. Такими печальными новостями с общественностью поделился руководитель Львовской областной администрации Максим Козицкий. Что послужило причиной трагического события, пока не сообщается.

Смерть народного артиста Незалежной стала большим ударом не только для украинской публики, но и для нашей страны – советская звезда блистала во многих популярных кинолентах прошлого века. Среди наиболее значимых работ с участием ныне покойного артиста – "Старая крепость", "До последней минуты" и другие. Уход Богдана Козака стал невосполнимой потерей для его родных и близких, а также коллег и многочисленных почитателей таланта.

К слову, ранее стало известно о страшной трагедии, которая разыгралась в Санкт-Петербурге. Там мучительной смертью умерла популярная певица – несчастную девушку забили до смерти.

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