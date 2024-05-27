Светлана Светикова рассказала о похищении серийным маньяком

Серийный маньяк похитил популярную певицу
Светлана Светикова. Фото: соцсети
Девушка оказалась на волосок от трагедии

Светлана Светикова завоевала любовь публики после блистательной игры в мюзикле "Нотр-Дам де Пари". Роль Эсмеральды так подошла привлекательной девушке, что тут же возвела ее на актерский Олимп. Однако судьба актрисы могла сложиться трагическим образом. Оказалось, что в юности красотку похитил серийный маньяк.

Девушка сама рассказала леденящую душу историю. По словам Светиковой, однажды ей потребовалось такси, чтобы добраться до нужной точки. Злой рок распорядился так, что девушка села в машину к злодею. Водитель оказался серийным маньяком и забрал привлекательную пассажирку к себе домой.

"К сожалению, я пережила одну очень страшную историю. Я была украдена. Меня украли", − с ужасом вспоминает знаменитость.

В какой-то момент актриса поняла, что никто не может ей помочь и ее будущее зависит только от нее самой. Знаменитость решила втереться в доверие к злоумышленнику и начала много с ним разговаривать. Светлана утверждает, что в какой-то момент мужчина расслабился и проникся теплотой к своей возможной жертве. В конце концов, он согласился отпустить пленницу на свободу.

Светикова призналась, что с ужасом вспоминает пережитое. К счастью, знаменитости удалось спастись. Светлана не стала называть имя маньяка, но заявила, что этот человек уже мертв, и больше никому не сможет навредить.

К слову, ранее стало известно о жуткой смерти популярной певицы. Несчастную девушку забили до смерти.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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