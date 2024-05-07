Врач Куин рассказала о способах быстро восстановить эрекцию после полового акта

Страсть в отношениях – залог любви и гармонии

Сексуальная составляющая отношений играет огромную роль для большинства пар. При этом женщины могут предаваться любви неограниченное количество раз, а вот организм мужчины устроен несколько иначе. Известный американский сексолог Кэрон Куин рассказала, что поможет быстро восстановить эрекцию после интимного контакта.



В первую очередь, стоит отметить, что дела в этом плане у мужчин обстоят по-разному. Кто-то восстанавливается и снова готов в бой через несколько минут, другим требуется пара часов, а некоторые мужчины снова готовы к сексуальным отношениям только через день или два.

В целом, все эти варианты являются нормой. Обращаться к врачу нужно только в том случае, если эрекция не наступает в течение нескольких дней. Тогда специалист пропишет специальные медикаменты для решения проблемы.

Сексолог рассказала, какие действия помогают мужчинам всегда быть в строю и готовыми к любовным победам. Эксперт посоветовала обратить внимание на популярные упражнения Кегеля. Доступный в интернете комплекс физических упражнений помогает укрепить мышцы таза, что благотворно сказывается на эрекции. Также эксперт обратила внимание на технику "окантовка", которая помогает лучше контролировать эакуляцию.

К слову, ранее был назван идеальный размер полового органа мужчины по версии женщин.