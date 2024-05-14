Критик Легостаев рассказал, почему Королеву вырезали из эфира концерта в Кремле

Патриотическое мероприятие обошлось без певицы

Накануне в прессе начали активно обсуждать резонансное решение продюсеров федерального телевидения вырезать из патриотического концерта, посвященного празднованию Великой Победы, выступление некоторых артистов. Среди неугодных оказалась популярная российская певица, уроженка Киева Наташа Королева. О причинах такого решения высказался известный музыкальный критик Илья Легостаев.



Эксперт обратил внимание, что на федеральном телевидении при принятии решений всегда руководствуются своим особым взглядом на вещи. По мнению специалиста по звездной тусовке, Наташа Королева ничем себя не запятнала и вряд ли могла вызвать какое-либо недовольство со стороны власть имущих.

Легостаев считает, что выступление артистки вырезали из эфира большой концертной программы в Кремле только для того, чтобы перестраховаться, никаких реальных претензий к звезде быть не должно.

"Уверен, что почти все продюсеры, которые имели отношение к этой концертной программе, ничего личного против Наташи Королевой не имеют. Возможно, подумали, что так будет лучше", – отметил музыкальный критик.

Напомним, помимо Королевой из эфира вырезали выступление и другой звезды, популярной певицы Азизы. Такое решение вызвало волну критики со стороны преданных поклонников артистки.