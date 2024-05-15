Звезда сериала "Универ" Александр Мартынов назвал причину смены фамилии

Молодой человек тщательно все взвесил

Популярный российский артист Александр Стекольников, который недавно сменил фамилию и стал Александром Мартыновым, прославился благодаря роли в популярном телесериале "Универ". Артист решил рассказать, почему отказался от фамилии, которую носили его родители.



Некоторым поклонникам показалось, что таким образом актер хочет спасти себя от "проклятия одной роли" и дистанцироваться от "Универа". Однако, как заверил сам Александр, это вовсе не так. По словам Мартынова, он очень благодарен проекту и рад, что после него стал узнаваемым по всей стране.

Оказалось, что родовой фамилией семейства артиста является именно Мартыновы, причем по обоим ветвям. А вот Стекольников – это фамилия, которую дед Александра выдумал 100 лет назад. Молодой артист решил, что ему стоит обратиться к собственным корням и вернуть историческую фамилию родного семейства.

Мартынов заявил, что с новой фамилией чувствует себя гораздо увереннее и рад, что решился на такой серьезный шаг.

"Фамилия Мартынов – это родовая фамилия по обеим ветвям, а Стекольников придумал дед сто лет назад. Я посчитал нужным вернуть", – подчеркнул актер.

К слову, ранее стало известно о решении сына Олега Газманова отказаться от звучной фамилии. Многим такой шаг показался компрометирующим.