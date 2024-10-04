Артистка Цой занялась продажей солений и консервов

Куда пропала Анита Цой: певица занялась необычным бизнесом
Анита Цой. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Звезда значительно реже появляется на сцене, чем раньше

Знаменитая российская исполнительница Анита Цой, которая в последнее время несравнимо реже появляется на сцене, чем в свои лучшие годы, переключилась на новый вид деятельности. Многих удивил выбор именитой певицы, ведь она неожиданно ударилась в сельское хозяйство – открыла собственное производство консервированных продуктов.

Как узнали удивленные фанаты, теперь в ассортименте певицы представлены различные соленья, варенья и компоты, а также традиционные корейские блюда. Отныне поклонники артистки могут оценить не только ее музыкальное творчество, но и кулинарные навыки.

Звезда со всей отдачей и любовью занимается изготовлением и продажей кимчи по-корейски, маринованных огурцов, помидоров и перца. Кроме того, в ее линейке присутствует кабачковая икра, хренодер и варенье. Стоимость продукции варьируется от 296 до 770 рублей за баночку, в зависимости от вида и объема. Продукция уже активно продается на крупных российских маркетплейсах, что говорит о серьезных намерениях певицы закрепиться на новом для нее рынке.

Для продвижения бренда певица задействовала не только свою популярность, но и поддержку коллег по сцене. Например, Наташа Королева, близкая подруга Цой, активно рекламирует продукцию в социальных сетях и рассказывает о ней своим подписчикам. Подобное сотрудничество привлекло внимание к новому бизнесу певицы и вызвало интерес у широкой аудитории.

Переход Аниты Цой в бизнес может объяснять ее редкие появления на сцене в последнее время. Однако сама певица не планирует окончательно оставлять музыкальную карьеру и намерена совмещать обе сферы деятельности.

К слову, ранее были раскрыты настоящие имя и фамилия Аниты Цой.

Источник: Telegram-канал "Звездач" ✓ Надежный источник
По теме

Раскрыты тяжелые последствия потери Угледара для Зеленского

Город наполовину находится под контролем России

У России появился новый союзник в Евросоюзе

Многие понимают, что без Москвы – никуда

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей