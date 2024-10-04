Артистка Цой занялась продажей солений и консервов

Звезда значительно реже появляется на сцене, чем раньше

Знаменитая российская исполнительница Анита Цой, которая в последнее время несравнимо реже появляется на сцене, чем в свои лучшие годы, переключилась на новый вид деятельности. Многих удивил выбор именитой певицы, ведь она неожиданно ударилась в сельское хозяйство – открыла собственное производство консервированных продуктов.

Как узнали удивленные фанаты, теперь в ассортименте певицы представлены различные соленья, варенья и компоты, а также традиционные корейские блюда. Отныне поклонники артистки могут оценить не только ее музыкальное творчество, но и кулинарные навыки.

Звезда со всей отдачей и любовью занимается изготовлением и продажей кимчи по-корейски, маринованных огурцов, помидоров и перца. Кроме того, в ее линейке присутствует кабачковая икра, хренодер и варенье. Стоимость продукции варьируется от 296 до 770 рублей за баночку, в зависимости от вида и объема. Продукция уже активно продается на крупных российских маркетплейсах, что говорит о серьезных намерениях певицы закрепиться на новом для нее рынке.

Для продвижения бренда певица задействовала не только свою популярность, но и поддержку коллег по сцене. Например, Наташа Королева, близкая подруга Цой, активно рекламирует продукцию в социальных сетях и рассказывает о ней своим подписчикам. Подобное сотрудничество привлекло внимание к новому бизнесу певицы и вызвало интерес у широкой аудитории.

Переход Аниты Цой в бизнес может объяснять ее редкие появления на сцене в последнее время. Однако сама певица не планирует окончательно оставлять музыкальную карьеру и намерена совмещать обе сферы деятельности.

К слову, ранее были раскрыты настоящие имя и фамилия Аниты Цой.