"Похожа на ехидну": перекроенный рот помолодевшей на 30 лет Зудиной испугал народ

Новые кадры со знаменитостью произвели фурор

Год назад в прессе появились слухи о том, что известная актриса Марина Зудина решилась лечь под нож хирурга-эксперта по красоте. Особо осведомленные граждане утверждают, что вдове Олега Табакова провели эндоскопический лифтинг и увеличили губы. Эти манипуляции помогли 59-летней звезде заметно омолодить внешность и придать лицу более свежий и подтянутый вид. Однако некоторые нюансы изменившегося лица напугали публику.



В целом, эстеты отмечают в комментариях, что хирургическое вмешательство прошло успешно, и теперь у пожилой красотки ровная кожа без морщин и четкие линии лица. Недавно актриса появилась на одном из светских мероприятий, где продемонстрировала результаты своей трансформации. Она выбрала для выхода роскошное вечернее платье с открытой спиной и экстремально глубоким декольте, которое подчеркивало ее обновленный образ и подтянутую фигуру.

Впрочем, как отмечают внимательные фанаты, манипуляции пластического хирурга, похоже, сказались на мимике актрисы. Во время разговора и улыбок верхняя губа знаменитости выглядит неестественно приподнятой, что придает лицу необычное выражение. Некоторые предполагают, что это может быть связано с применением филлеров или ботокса, что иногда влияет на подвижность отдельных мышц лица.

"Секси-милфа", "Рот хорошо сделали. Затянули нитками", "Похожа на ехидну, когда улыбается", "Выглядит хорошо, кожа, фигура... но рот прям неровный, как у рыбы что ли", – пишут комментаторы.

Несмотря на эти нюансы, большинство поклонников и коллег по цеху положительно оценили перемены в облике актрисы. Многие отметили, что пожилая красотка выглядит намного моложе своих лет – будто бы ей снова 30.

К слову, ранее россиян поразили перемены во внешности Татьяны Овсиенко.