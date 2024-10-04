Певец Лев Лещенко разрыдался на похоронах Добрынина

Артист потерял близкого друга

В Москве простились с легендарным композитором Вячеславом Добрыниным. Проводить его в последний путь пришли родственники, коллеги и близкие друзья, среди которых был Лев Лещенко. Знаменитостей связывали не только деловые отношения, но и дружесткие на протяжении многих лет.

Потеря близкого человека стала для артиста большим ударом, несмотря на то, что он понимал – состояние Добрынина в последнее время было крайне плохим. После новости об уходе друга в беседе с журналистами Лещенко признавался, что очень переживает по этому поводу.

Во время церемонии прощания исполнитель тоже не смог сдержать своих эмоций. Журналисты сообщают, что сидящий у гроба рядом с вдовой Лев Валерианович в один момент попросту разрыдался. Это произошло, когда возле трибуны своими воспоминаниями делился Юрий Антонов.

Позже он произнес траурную речь, рассказав новые подробности о покойном. По словам Лещенко, Добрынин никогда не был пафосным и с иронией относился, когда его называли великим. Артист утверждает, что его друг понимал, что скоро его не станет.

"Нас приучили к тому, что мы все равны. Но он шел вперед на много шагов. Мы выплакали все слезы. Его жена Ира всегда была рядом", – сказал певец.

Вячеслава Добрынина похоронили на Троекуровском кладбище. Ему было 78 лет.