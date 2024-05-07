Арзамасова и Авербух уехали на отдых за границу

Беременная Арзамасова вместе с семьей покинула Россию
Фото: соцсети
Стало известно, куда отправились знаменитости

Актриса Лиза Арзамасова сообщила, что вместе с семьей покинула Россию. Она, фигурист Илья Авербух и их общий сын Лева улетели в Турцию на курорт Белек. 

Сейчас артистка ждет второго ребенка от тренера, но это не помешало ей отправиться в отпуск. Звезда "Папиных дочек" призналась, что отдых был очень долгожданным, но надолго задерживаться в Турции семейство не планирует.

"Какая красота, как же здесь здорово. Боже, у нас столько планов", – написала она в соцсетях.

Арзамасова показала, как проходил перелет до курорта, а также территорию отеля. Супруги вместе с сыном прогулялись по пляжу и посмотрели на местные живописные виды.

Фото: соцсети

Недавно актриса и фигурист признались, что ждут второго ребенка. Пол будущего наследника они пока держат в секрете. После новости о грядущем пополнении Арзамасова обратилась к россиянам за помощью в подборе нового семейного гнезда – пара решила приобрести квартиру в новостройке и ищет подходящие варианты.

Источник: соцсети
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