Марк Розовский рассказал о трагедиях и драмах покинувших Россию актеров

Марк Розовский рассказал о трагедиях и драмах покинувших Россию актеров
Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press / www.globallookpress.com
После событий февраля 2022 года многие артисты уехали из России. За границей теперь живут Рената Литвинова, Чулпан Хаматова, Ингеборга Дапкунайте. Но насколько они там счастливы?

В ресторане "Подмоскоvные Vечера" состоялась торжественная церемония вручения премий BRAND AWARDS 2024, учрежденная продюсером Артемом Сорокиным. В этом году организаторы премии выбирали победителей среди 154 номинантов и 37 категорий. Среди многочисленных звездных гостей 15-й церемонии был и режиссер Марк Розовский, руководитель столичного театра "У Никитских ворот". Корреспондент "Утро.ру" спросил его об отношении к уехавшим звездам.

"Наше искусство многое потеряло с их отъездом, – считает Розовский. – Уехали талантливые люди. И ничего радостного я в этом не вижу.  Хотя и не считаю, что надо кого-то осуждать и считать предателями – каждый выбирает для себя. Мне кажется, от осуждений лучше перейти к желанию понять причину их отъезда".

"Это драма, которая часто оборачивается трагедией, – убежден Марк Григорьевич. – Эмигрантская жизнь – вынужденное состояние души, и важно себя не потерять. И тут я вспоминаю, как после революции 1917 года деятели "серебряного века", создатели великой русской культуры уезжали в эмиграцию, тоже оказались за границей и продвигали русскую культуру уже там". 

Розовский не знает, смогут ли уехавшие артисты добиться успеха на Западе. "История иногда бывает жестокосердной. Поэтому кто-то, возможно, потеряет себя, а кто-то может достичь высот", – пояснил он. 

При этом сам Розовский про отъезд никогда не думал. "Я работаю здесь, 41 год делаю свой театр, и счастлив, что у меня каждый вечер зал полон. Это и есть смысл моей жизни", – подчеркнул знаменитый режиссер.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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