Цыганова обвинила Киркорова в заключении "дьявольской" сделки

Киркорова обвинили в заключении "дьявольской" сделки
Филипп Киркоров. Фото: АГН "Москва"
Подробности соглашения заставляют содрогнуться

Известная российская исполнительница Виктория Цыганова раскритиковала своего коллегу по звездному цеху Филиппа Киркорова, обвинив его в чрезмерной алчности. По ее словам, артист заключил рекламный контракт с крупной компанией, сумма которого составила 6 666 666 рублей. Она подчеркнула, что столь символическое число не вызвало у него никаких сомнений, что уже странно.

Знаменитость заявила, что коллега ради денег готов на все и соглашается на любой заработок, не задумываясь о последствиях. По ее мнению, финансовый интерес для артиста стоит выше всего, и он не боится ни высших сил, ни моральных принципов.

Она также отметила, что подобное отношение к жизни отражается на его творчестве. По мнению звезды, оно лишено души и глубины, так как для исполнителя важны не искусство и смысл, а лишь материальная выгода.

Сам артист пока никак не прокомментировал обвинения. Любопытно, что фирма, о которой идет речь, является бывшим филиалом группы украинских кондитерских компаний.

К слову, ранее россияне призвали выгнать Киркорова из страны.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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