KP.RU: квартира Варум в США стоит более 196 млн рублей

Что известно о недвижимости Варум в США
Анджелика Варум. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Квартира на берегу океана стоит огромных денег даже по американским меркам

Леонид Агутин и Анджелика Варум давно являются обладателями элитной недвижимости в Соединенных Штатах Америки. Еще в 2013 году супруги приобрели квартиру на 300 квадратных метров в Лос-Анджелесе. Журналисты выяснили, что представляет из себя жилье российских звезд.

Квартира, по слухам, официально оформлена на Агутина, хотя проживать в ней последние полгода предпочитает Варум самостоятельно. Изначально апартаменты были куплены за 1,4 млн долларов – такие расценки в Лос-Анджелесе были более 10 лет назад. Сейчас же рыночная стоимость жилья доросла до 2,12 млн долларов, или 196 млн рублей.

Квартира находится в элитном жилом комплексе на берегу Тихого океана. Внутри здания есть собственный бассейн, которым могут пользоваться все жильцы. В апартаментах Агутина и Варум имеются две отдельные спальни, гардеробная и кабинет. 

Известно, что также в Лос-Анджелесе проживает общая дочь знаменитостей Елизавета.

Ранее стало известно о конфискации крымской недвижимости Софии Ротару.

Источник: Комсомольская правда
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