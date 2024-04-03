Пригожин назвал главной ошибкой Пугачевой критику тех, кто не уехал из России

Звезда разочаровала многих

Еще совсем недавно популярная артистка Алла Пугачева была признанной примадонной отечественной эстрады. Однако бегство из России, а следом череда сомнительных высказываний отвернули публику от певицы. Известный продюсер Иосиф Пригожин указал на одну главную ошибку, которую совершила беглянка.



Съехавшая из роскошного замка в Подмосковье знаменитость теперь мыкается по заграницам. Некоторое время артистка с семьей жила в Израиле, теперь обосновалась на Кипре. Комментируя ситуацию, сложившуюся вокруг Пугачевой, Пригожин подчеркнул, что не осуждает ее решение уехать из России – на это певица имела полное право. Каждый может жить там, где ему хочется.

Однако, как отметил продюсер, звезда допустила главную ошибку. Она начала открыто критиковать тех, кто придерживается другого мнения и не желает покидать родное государство. Пригожин напомнил, что раньше Пугачева пела "Живи спокойно страна, я у тебя всего одна", а потом эту страну бросила.

Теперь же Пугачева еще и критикует тех, кто остался в России. Недавно она устроила публичные разборки с популярным певцом Стасом Михайловым, во время которых объявила, что "нормальным людям" не место в России. Такое откровенное хамство поразило всех.

"То, что эта умная женщина позволила себе сделать за последние два года, вызывает оторопь. Это разочаровало и уже неинтересно", – отметил продюсер.

