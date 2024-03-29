Степаненко получила в наследство две квартиры в Сочи от умершей подруги

После ухода Петросяна Степаненко получила солидное наследство
Елена Степаненко. Кадр: YouTube.com
Артистке досталось еще две квартиры

Елена Степаненко после ухода Евгения Петросяна к Татьяне Брухуновой смогла получить себе солидную часть совместно нажитого имущества. Как оказалось, за долгие годы брака паре удалось накопить жилья, антиквариата и других предметов роскоши на огромные суммы. И недавно стало известно, что юмористка стала еще богаче – теперь у нее есть две квартиры в Сочи, которые получила от своей умершей подруги.

Дизайнер Наталья Магола дружила с артисткой долгие годы. Некоторые даже называли ее племянницей Степаненко – женщина даже проживала в квартире знаменитости какое-то время.

Их дружба подошла к концу в феврале 2022 года, когда Магола скончалась в свои 50 лет. В завещании она указала, что все квартиры, антиквариат, машиноместо достается Елене Степаненко. Такое наследство сейчас исчисляется в несколько десятков миллионов рублей.

При этом мать и сестра дизайнера категорически против подобного расклада. Они подали в суд на Степаненко, заявив, что она получила наследство по недействительному завещанию. Якобы Магола в момент составления документа была недееспособна – у нее диагностировали черепно-мозговую травму и опухоль головного мозга. 

"В силу болезни, моя дочь не понимала значение своих действий и не могла ими руководить", – говорится в заявлении матери погибшей.

Также они заявляют, что на момент подписания завещания Магола была на иждивении у сестры.

Ранее сообщалось, что Елена Степаненко в шоке после того, как узнала о рождении дочери у Евгения Петросяна.

Источник: СтарХит
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